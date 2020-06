Keira Knightley verrät ungewollt das Geschlecht ihres Kindes

Bis jetzt ist aber nicht mal der Geburtstermin bekannt.

Am Sonntag zeigte sich das Hollywood-Paar bei den SAG Awards. Die werdende Mama machte eine gute Figur in einem wallenden lilafarbenen Kleid mit Blumenmuster. Auf die Schwangerschaft angesprochen, rutsche ihr dann aber doch noch ein kleines Geheimnis heraus. "Alles ist locker, ich fühl mich gut, SIE fühlt sich gut", erklärte die Schauspielerin "eonline.com". Da hat wohl jemand zu viel verraten. Es sieht also ganz danach aus als würden sich Keira und James Righton auf eine kleine Tochter freuen.

Ob die Schauspielerin bald noch mehr über ihren ersten Nachwuchs plaudern wird? Das lächeln scheint Keira gar nicht mehr von den Lippen weichen zu wollen. Offenbar scheint sie die Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen.

Bis die Kleine zur Welt kommt wird es auf jeden Fall noch etwas dauern.