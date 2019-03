Keith Flint: Prodigy-Star stirbt mit nur 49 Jahren

Der Musiker wurde am Montag, 4. März, in den Morgenstunden tot in seinem Haus in Dunmox (Essex) aufgefunden, wie verschiedene britische Medien berichten. Die Polizei soll gegen 8.10 Uhr eingetroffen sein, nachdem Angehörige von Keith Flint die Beamten verständigt hatten. Sie konnten jedoch nur noch den Tod des "The Prodigy"-Frontmanns feststellen.

Keith Flint: Todesursache unklar

"Ein 49-Jähriger Mann wurde dort für tot erklärt. Seine nächsten Angehörigen wurden informiert", heißt es in einem Statement. Die Todesursache ist allerdings noch nicht restlos geklärt. Obwohl Fremdeinwirken ausgeschlossen wird, bleiben die Umstände seines Todes bislang rätselhaft. "„Eine Akte wird für den Gerichtsmediziner vorbereitet."