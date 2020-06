Kelly Asbury: Der "Shrek"-Regisseur ist tot!

Schon seit längerer Zeit litt der 60-Jährige unter seiner Krebserkrankung. Nun teilte sein Management mit, dass der Produzent und Synchronsprecher am Freitag (26. Juni) im Alter von nur 60 Jahren verstorben ist. Via "Twitter" drücken die Fans des 60-Jährigen ihr Mitgefühl aus: "Ich bin schockiert zu hören, dass Kelly verstorben ist. Er war so ein fantastischer Regisseur und Künstler".