Kelly Clarkson ist wieder richtig schlank!

Wow, was für eine Verwandlung. Im Laufe ihrer Karriere hatte Kelly Clarkson immer wieder mit ihrem Gewicht zu kämpfen. Besonders nach ihren beiden Schwangerschaften hielten sich die Extra-Kilos hartnäckig. Jetzt präsentiert sie sich wieder in Topform!

Kelly Clarkson zeigt sich so schlank wie lange nicht mehr!

Vor knapp zwei Jahren brachte Kelly Clarkson ihr zweites Kind zur Welt, Söhnchen Remington Alexander. In der Schwangerschaft hat die Sängerin so einige Extra-Pfunde zugelegt - und die wollten einfach nicht purzeln. Doch mittlerweile hat es die 35-Jährige geschafft und ist den Kilofrust los. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!

Ein Beitrag geteilt von Kelly Clarkson (@kellyclarkson) am Feb 27, 2018 um 5:08 PST

"Du bist so schlank, ich habe dich gar nicht erkannt. Toll", "Wow, du siehst großartig aus" oder "Du siehst wunderschön aus", überhäufen die Fans Kelly Clarkson mit Komplimenten.

Kelly Clarkson: Kickboxen für die schlanke Figur!

Mit viel Sport und Disziplin hat sich Kelly Clarkson ihren Traumkörper erarbeitet. Ihr Geheimnis? Kickboxen! Doch ganz ohne kleine Sünde geht es nicht...

"Du bist der, der du bist. Was auch immer du für eine Kleidergröße hast. Und es bedeutet nicht, dass du so dein Leben lang sein wirst. Manchmal bin ich fitter und betreibe intensives Kickboxen. Und manchmal mache ich das eben nicht und gönne mir lieber ein Glas Wein", erklärte der Superstar vor einiger Zeit in der "The Ellen DeGeneres Show".