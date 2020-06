Kelly Family: Bewegende Beichte!

Im März brachte die Kelly Family ihr neues Album "We Got Love" heraus. Kathy, Jimmy, Joey, Angelo, Patricia und John Kelly schafften es damit auf Platz 1! Die Band spielte außerdem drei Konzerte in Dortmund - ursprünglich war nur eines geplant. Doch die Tickets gingen weg, wie heiße Semmeln. Jetzt eine DVD raus, die ein Live-Konzert dokumentiert und diese wundervollen Momente beinhaltet! "Die ganze Halle war am Toben, Weinen, Lachen. Wir waren auf der Bühne und spürten noch den letzten Zuschauer, ganz hinten, als wäre er direkt vor uns", so die Kelly Family gegenüber "spot on news".