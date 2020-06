Kelly Family: Was wurde eigentlich aus dem Hausboot der Familie?

Und auch ihr Lebensstil sorgte für Aufsehen. Denn zu Anfang ihrer Karriere lebten sie nicht etwa in einer riesigen Villa, sondern auf einem Hausboot! "Sean O'Kelley" lag damals am Kölner Hafen und war der ganze stolz der Familie - inklusive versteckter Schätze. „Ich glaube, insgesamt hatten wir irgendwie eine Million Deutsche Mark in Münzen als Ballast für unser Schiff“, verriet Paddy, der sich heute Patrick Michael Kelly nennt, erst vor zwei Jahren in einem Interview.