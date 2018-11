Reddit this

Die Kelly Family feierte gerade erst ihr großes Comeback. Doch so glücklich wie die Familie auf der Bühne wirkte, war sie lange Zeit nicht...

In den 90er Jahren schaffte die ihren kommerziellen Durchbruch. Die Geschwister verkauften Millionen von Platten und lockte tausende Zuschauer in die Konzerthallen. Doch dann kam die Trennung. Anfang der 200er ging die Familie getrennte Wege. Die Geschwister hatten teilweise keinen Kontakt: Jimmy und sprachen zehn Jahre lang nicht miteinander...

Joey Kelly: Zehn Jahre kein Kontakt zu Bruder Jimmy

In der Sendung "Ein mit der Kelly Family" (Montags, 21.15 Uhr, ) spricht Joey Kelly jetzt über diese Zeit. Als Kind war er am engsten mit seinem Bruder Jimmy verbunden. "Am meisten verbunden war ich mit meinem Bruder Jimmy, der nur 1,5 Jahre älter als ich ist. Zusammen haben wir alles gemacht, es war eine tolle Kindheit", erklärt er im Interview mit "Bild".

Doch nach dem Aus der Kelly Family, verloren die Brüder den Kontakt. "Wir haben uns in verschiedene Richtungen entwickelt, es kam zu Meinungsverschiedenheiten. Aber jetzt verstehen wir uns wieder blendend wie früher", so der 45-Jährige weiter.

Joey Kelly: Endlich vereint

Zehn Jahre lang hatten Joey und Jimmy keinen Kontakt. Doch mittlerweile haben sie wieder zusammengefunden. Wie? "Durch die gemeinsam Aufgabe, auf der Bühne wieder Musik zu machen, was uns ein Leben lang verbunden hat", so Joey Kelly.