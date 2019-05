Kelly Jobanputra: Tot mit 40! Moderatorin wurde von Zug erfasst

15 Jahre lang arbeitete Kelly Jobanputra für den britischen Radiosender "BBC". Anschließend wechselte zu "Radio 6 Music. Jetzt ist sie tot.

Tragischer Unfall mit einem Zug

Am vergangenen Freitag kam es gegen 15 Uhr zu einem dramatischen Unfall. Die Moderatorin starb, nachdem sie ein Zug zwischen ihrer Heimatstadt Swindon und dem Didcot Parkway erfasste. Genauere Umstände sind noch nicht bekannt. Kelly wurde nur 40 Jahre alt.

Emotionale Abschiedsworte der Familie

Die Familie der Verstorbenen meldete sich bereits zu Wort. "Wir sind am Boden zerstört, ein so lebendiges, attraktives, mutiges und geliebtes Familienmitglied in einem so jungen Alter zu verlieren", sagte ihr Vater John Stooke gegenüber "Mirror". "Es scheint so, solange die genauen Umstände nicht klar sind, als sei dies am Ende ein unbeabsichtigter und tragischer Unfall gewesen." Es ist nicht der erste Schicksalsschlag für die Familie. Vor 15 Jahren starb Kellys Bruder Corrie Stooke an einer Drogenüberdosis.