Kelly Osbourne: 40 Kilo weniger auf der Waage!

Kelly Osbourne hatte es in ihrem Leben nicht immer leicht. Als sie Anfang der 2000er mit der Reality-Show "The Osbournes" bekannt wurde, musste sie sich viel Kritik wegen ihrer Figur anhören. Weil sie keine Size Zero trug, bezeichneten sie viele als fett!

Für einen Teenie ein schwerer Schlag, der das Selbstbewusstsein heftig angreifen kann. Bis heute hat sie diese Zeit nicht vergessen. Doch jetzt zeigt sie all den Hatern ihre neue Figur!