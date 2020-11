Ken Hensley: Der Musiker ist tot

Ken Hensley war bis 1980 Keyboarder der britischen Hardrock-Band "Uriah Heep".Die Band ist bis heute Kult. Uso größer ist die Trauer um den Musiker.

Ken Hensley wurde nur 75 Jahre alt. Die Nachricht seines Todes verkündete sein Bruder Trevor Hensley via Facebook. "Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass mein Bruder Ken Hensley am Mittwochabend friedlich verstorben ist. Seine Frau Monica war an seiner Seite und hat Ken in seinen letzten Minuten beigestanden. Wir sind alle am Boden zerstört von diesem tragischen und unglaublich unerwarteten Verlust.

Nun soll Ken in einer privaten Zeremonie in Spanien beigesetzt werden.