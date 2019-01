Kendall Jenner schockt mit fragwürdigem Pelzauftritt

Jetzt trägt sie genau das Gegenteil von Nichts: Vor wenigen Tagen wurde die Halbschwester von in einem dicken Fuchspelz gesichtet.

Damit bringt Kendall jetzt alle Tierschützer gegen sich auf! WENN.com

Nachdem sie sich zum Dinner in einem Pariser Restaurant mit Gigi Hadid und Joe Jonas traf, verließ das Model das Lokal eingehüllt in den dicken Pelz und geriet damit in die Kritik etlicher Tierschützer. Für viele ist dieser Look ein absolutes No-Go! Sie selbst findet es aber offenbar ganz normal, den Pelz toter Tiere zu tragen. Immerhin tut das auch ihre berühmte Schwester Kim und kleidet sich schon seit Jahren allen Kritikern zum Trotz in Echtpelz.

Anstatt sich den Style von Kim abzugucken, sollte sich Kendall lieber ein Beispiel an ihrer anderen Halbschwester Khloe Kardashian nehmen. Denn die zeigt sich immer wieder als klare Gegnerin von Echtpelz und plädiert für die künstliche Variante. Würde Kendall auf sie hören, kann sie es vielleicht noch vermeiden, ihr makelloses Image zu ruinieren.