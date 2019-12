Kenny Lynch: Der Musiker ist tot

Fans aus aller Welt trauern um Kenny Lynch. Der Musiker starb im Alter von 81 Jahren. Seine Töchter verkündeten die traurige Nachricht auf Twitter. „Er wird vielen auf ewig in Erinnerung bleiben und nie vergessen werden“, so Amy und Bobby.

Kenny Lynch ist tot

Lynch gehörte in den 1960er Jahren zu den ersten schwarzen Musikern in Großbritannien. Doch sein Herz schlug auch für die Schauspielerei. Zuletzt trat der gebürtige Londoner 2018 auf und war in der Sendung „Last Laughs in Vegas“ zu sehen.

Anschließend bereitete ihm scheinbar die Gesundheit Probleme. Seine Töchter bedankten sich in ihrem Tweet für den Einsatz der Ärzte und verabschiedeten sich von ihrem Papa. Ihre letzten Worte: „Tschüss Dad, wir werden dich immer lieben!"

