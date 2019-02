Reddit this

Die Nachricht schlug, ein wie eine Bombe! Gestern wurde verkündete, dass bei der 12. Let's Dance-Staffel ab 15. März übers Tanzparkett fegen wird. Doch damit nicht genug! Kerstin wird die erste Teilnehmerin sein, die mit einer gleichgeschlechtlichen Partnerin tanzt. Doch mit welcher Profitänzerin würde Kerstin die nächsten Wochen am liebsten tanzen?

Wie Joachim Llambi nun verrät, kann er schon jetzt kaum abwarten, Kerstin in Aktion zu sehen. So verrät er gegenüber " ": "Ich freue mich riesig darauf, denn es ist etwas Neues, eine Premiere bei Let's Dance. Eine Profi-Tänzerin tanzt mit einer prominenten Frau - hatten wir noch nie. Ich bin sehr gespannt, wie das wird." Ebenfalls fügt er hinzu: "Ich bin sehr gespannt, wie sich Kerstin in die Rolle des Mannes reinbringen kann." Ehrliche Worte, die zigen: Kerstin hat bei Joachim schon jetzt einen "Stein im Brett". Doch wer ist Kerstins Wunschpartnerin?

Mit dieser Profitänzerin würde Kerstin gerne tanzen

"Isabel wäre meine Wunschpartnerin. Das würde ich richtig toll finden", erklärt Kerstin auf die Frage, mit wem sie gerne tanzen würde. Ob ihr dieser Wunsch erfüllt wird und wie Kerstin bei Let's Dance abschneiden wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt auf den ersten Auftritt der Schlagersängerin! In dem Sinne: Gutes Gelingen, liebe Kerstin!