Kerstin Ott: Bitter, was jetzt an Licht kommt!

Ganz am Anfang ihrer Karriere, so Kerstin, sei sie vor Lampenfieber fast gestorben. Im Podcast „Aber bitte mit Schlager“ verriet sie, dass sie diese Schwäche eigentlich mittlerweile im Griff hatte. Doch durch die ungewollte eineinhalbjährige Bühnenpause ist nun alles wieder so extrem wie zu Karrierebeginn: "Das Lampenfieber knipst mich manchmal an, aber auch aus."

