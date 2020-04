Kerstin Ott: Bittere Beichte! Sie bricht ihr Schweigen

Reddit this

Das Coronavirus verlangt uns momentan so einiges ab. Veranstaltungen wurden abgesagt, Läden geschlossen und Grenzen dicht gemacht. In einigen Ländern wie Spanien oder Italien wurde sogar eibne Ausgangssperre angeordnet. sorgt sich in dieser schweren Zeit vor allem um die älteren Mitmenschen...

Kerstin Ott spricht über ein trauriges Thema

Auf veröffentlicht die Sängerin jetzt ein emotionales Statement. "'Schweigen wurde ihre Art zu weinen...' Aus meinem aktuellem Album. Einsamkeit im Alter ist ein wichtiges Thema. Und ein trauriges. 'Keiner lässt sich ihre Bilder zeigen'. Niemand hat Zeit dafür. Warum eigentlich??? Warum ist keine Zeit zum Zuhören??", findet die Sängerin. "Alle unsere Omis und Opis müssten umarmt und gewertschätzt werden. Sie haben uns schließlich gemacht."

Kerstin selbst hat ihre Oma schon 1997 verloren. Auf fremde alte Menschen zuzugehen, fällt ihr oft schwer. "Jede kleine, süße Oma mit Gehhilfe will ich immer in ein Gespräch verwickeln... und mach es so oft nicht. Warum eigentlich? Stress? Bullshit. Eigene Wichtigkeiten." Deshalb appelliert die Chartstürmerin: "Umdenken. Weiterdenken. Über den Tellerrand. Das ist wichtig. Kein Egoscheiß. Kein Filter im echten Leben." Wahre Worte!

