Kerstin Ott: Bittere Tränen! Diese Worte tun einfach nur weh

"Der Shitstorm war echt krass zwischendurch, weil die Leute davon ausgehen, dass man ein unfassbar guter Tänzer sein muss, um bei so einer Show mitzumachen. Ich glaube, ich hab aber auch wieder vielen Menschen gezeigt, dass es überhaupt nicht schlimm ist, auch mal Schwächen zu zeigen. Auch wenn ich das ein oder andere Mal schon auf dem Sofa gesessen hab und auch geweint hab", offenbart Kerstin jetzt im Podcast "Aber bitte mit Schlager" von "Schlagerplanet Radio". Halt fand Kerstin während dieser aufwühlenden Zeit vor allem bei ihrer Partnerin Karoline. Sodass auch Aufgeben für Kerstin nie in Frage kam. So fügt sie abschließend hinzu: "Man muss nur gucken, in welche Richtung das geht, in was für Beschimpfungen das ausartet. Und ob man da was macht oder es einfach so lässt, wie es ist im Internet."