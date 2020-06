Kerstin Ott: Bitteres Aus! Ihr Glück liegt in Scherben!

Eigentlich hatte Kerstin Ott dieses Jahr noch so viel vor! Doch die Corona-Pandemie machte ihr dabei einen gewaltigen Strich durch die Rechnung! So hoffte Kerstin noch vor einigen Wochen, dass ihre geplante Tour Ende des Jahres stattfinden kann. Gegenüber "klatsch-tratsch" erklärte die Sängerin: "Momentan hoffen wir noch, dass meine Tour Ende des Jahres starten kann. Ich persönlich denke aber, dass es schwierig wird." Oh je! Doch damit nicht genug...