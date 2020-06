Kerstin Ott: Bitteres Liebes-Drama!

Oh je! So kennen wir Kerstin Ott ja gar nicht...

Eigentlich ist für ihre fröhliche und lustige Art bekannt. Doch nun überrascht sie ihre Fans mit einer traurigen Beichte...

Kerstin durchlebte schwere Zeiten

Die Jahre vor ihrem Karriere-Durchbruch waren für Kerstin Ott alles andere als leicht. So musste die Schlagersängerin eine Klatsche nach der anderen verkraften. Doch dann kam zum Glück alles anderes. So startete Kerstin nicht nur als Musikerin voll durch, sondern fand auch in Ehefrau Karolina eine Partnerin fürs Leben. Doch wie Kerstin nun berichtet, plagten sie in ihrer Kennenlernphase mit Karolina schlimme Zweifel...

Kerstin spricht über ihre Ängste

Pünktlich zum Start ihres neuen Albums "Ich muss dir was sagen", welches keiner geringeren als Ehefrau Karolina gewidmet ist, verrät Kerstin jetzt, dass sie damit ihre Ängste während der Kennenlernphase mit Karolina verarbeiten möchte: "Wir haben uns super verstanden und der Gedanke, alles mit einer Liebesbekundung eventuell kaputtzumachen, war schwierig," Doch irgendwann schöpfte Kerstin Mut uns sprach ihre Bedenken an. So fügt sie gegenüber "Schlagerprofis.de" hinzu: "Ich musste reinen Tisch machen." Mit Erfolg!

