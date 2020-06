Kerstin Ott: Das plant sie mit ihrer Frau nach der Hochzeit

hat ihre Freundin Karolina Köppen im August 2017 geheiratet. Davor war das Paar drei Jahre verlobt.

Die Trauung fand in Schleswig-Holstein statt – im kleinen Kreis der engsten Freunde und Verwandten hat sich das Paar das Ja-Wort gegeben. Einen Moment wird die „Die immer lacht“-Sängerin besonders in Erinnerung behalten: „Auf jeden Fall, dass alle so viel Spaß hatten. Wir hatten eine Foto-Box aufstellen lassen, eine Hüpfburg für Kinder, Feuertonnen. Die Gäste, die nicht mehr fahren konnten, haben gezeltet“, verriet Kerstin Ott gegenüber „Schlagerplanet“.