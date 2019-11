Kerstin Ott: Drogen-Beichte! Große Furcht vor einem Suchtrückfall!

Reddit this

Oh je! Traurige Worte von Kerstin Ott! In einer erschütternden Beichte lässt die Sängerin ihren Gefühlen nun freien Lauf...

Kerstin Ott redet über ihre Sucht

Obwohl Kerstin Ott ihre Spielsucht erfolgreich hinter sich gebracht, muss sie nach wie vor gut auf sich aufpassen, dass sie ihre Suchtprobleme nicht verlagert: " Ich muss trotzdem immer aufpassen, dass weiß ich. Das weiß ich aber schon, seitdem ich klein bin. Ich dürfte jetzt auch nicht anfangen, irgendwelche synthetischen Drogen auszuprobieren. Ich neige einfach dazu, etwas dann auch wirklich sehr gut zu finden. Und der Ausstieg, weiß ich halt durch das Spielen damals, dass der nicht einfach war. Und ich möchte mich auf jeden Fall nicht nochmal neu hineinbegeben", erklärt die Sängerin beim "WDR"-"Kölner-Treff". Doch wie hat sie damals den Ausstieg geschafft?

Kerstin erteilte sich Hausverbot

"Ich glaube, mit einer Sucht schafft man das meistens nicht beim ersten Mal. Das war auch sehr hartnäckig alles. Ich habe mir ja Hausverbot geben lassen in allen Spielhallen im Umkreis von 50 Kilometern und habe kleine Zettelchen fertig gemacht, wo mein Passbild drauf war. Das habe ich selber gemacht. Ich habe mal irgendwie mitbekommen, dass wenn ich mir selber Hausverbot gebe, dass sie mir kein Geld mehr auszahlen dürfen. Und ich wusste, dass es mir viel zu peinlich wäre, da jetzt noch mal den Duckmäuser zu machen und zu sagen: 'Ach, meinte ich gestern gar nicht so.' Von da an war es erledigt", ergänzt Kerstin und zeigt, dass sie eine echte Power-Frau ist!

Wow! Kerstin kann mächtig stolz auf sich sein!