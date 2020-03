Kerstin Ott: Erschütternd, was jetzt ans Licht kommt!

Huch, so kennen wir ja gar nicht! Obwohl die Sängerin eigentlich für ihre fröhliche und lockere Art bekannt ist, sorgt sie nun für einen rührseligen Moment...

Kerstin Ott lässt tief Blicken

Wie Kerstin jetzt berichtet, war ihre Kindheit alles andere als leicht. So erklärt sie im Gespräch bei der "NDR"-Talkshow: " Meine Mutter ist damals krank geworden und ich musste dann in eine Pflegefamilie. Ich bin erst mal in ein Heim in Berlin gekommen, und da wurde dann entschieden, dass es für mich besser wäre, auf dem Land aufzuwachsen. Und so bin ich nach Norddeutschland gekommen, ja, und, wie man sieht, immer noch sehr glücklich in Norddeutschland geblieben." Wow! Was für intime Einblicke! Verständlich, dass Kerstin dadurch ihren Erfolg und die damit verbundene finanzielle Unabhängigkeit ganz besonders schätzt.

Kerstin ist dankbar

"Also ich glaube, ich habe ja wirklich auch schon die anderen Seiten so im Leben kennengelernt. Das würde mir nicht passieren, dass plötzlich kein Geld mehr da ist und ich von nichts weiß. Also das ist auch utopisch, dieser Gedanke. Wenn du mal ganz wenig hat es, dann relativ viel, dann richtig viel, dann willst du gucken, dass das immer auch eine Balance behält", erklärt Kerstin weiter. Ob uns die Sängerin in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr persönlichen Beichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...

