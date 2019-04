Kerstin Ott: Erschütternde Sucht-Beichte!

Momentan könnte es für nicht besser laufen! Die Schlagersängerin ist gerade dabei zu sehen, wie sie bei Let's Dance übers Tanzparkett fegt und alle Fan-Herzen höher schlagen lässt. Doch jetzt die Schock-Nachricht...

Kerstin Ott litt unter Sucht-Problemen

Wie die Sängerin nun berichtet, hatte sie in ihrer Vergangenheit mit massiven Sucht-Problemen zu kämpfen. So erklärt sie gegenüber " ": "Ich war eigentlich zum Billardspielen mit Freunden in einer Spielhalle und habe aus Spaß etwas in so einen Kasten reingeschmissen und direkt gewonnen, ich habe direkt 300 Mark gewonnen und habe nächsten Tag, als wir Billard spielen waren, gleich wieder etwas reingeworfen und leider wieder gewonnen. Und so fing das Ganze an, und es fing dann auch an, Adrenalin in mir auszuschütten und ehe ich mich versehen habe, habe ich wirklich drin gesteckt in dieser Spielsucht."

Kerstin steckte damals in einem regelrechten Teufelskreis: "Spielsucht und alle Süchte, die man mit sich selbst ausmacht, sind einfach total grausam, weil man in vielen Dingen gar nicht mehr weiß, wohin man als Erstes laufen soll und was man als Erstes machen kann." Doch damit nicht genug! Zu ihrer Sucht verlor Kerstin auch noch ihr zu Hause und kündigten ihren Job: "Das war im Winter, als ich gekündigt habe und leider habe ich nicht direkt eine Wohnung gefunden und auch keinen festen Job zu dem Zeitpunkt. Und so war das, dass ich dann drei Monate mehr oder weniger im Auto geschlafen habe." Einfach nur tragisch! Unterkriegen ließ sich Kerstin dennoch nicht...

Kerstin besiegte die Sucht

"Ich habe irgendwann kleine Zettel in den Spielhallen verteilt, mit einem Passfoto von mir drauf und mir selbst Hausverbot erteilt. Auf diesem Zettel stand auch drauf, dass ich spielsüchtig bin und dass sie mir kein Geld mehr auszahlen dürfen, weil ich das halt selber nicht unter Kontrolle habe", erklärt Kerstin weiter!

Ein Glück, dass die Sängerin diesen schlimmen Lebens-Abschnitt hinter sich lassen konnte. Und ihren Weg aus der Sucht gefunden hat. Respekt!