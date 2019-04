Kerstin Ott: Erste Worte nach dem „Let’s Dance“-Aus

Reddit this

Kerstin Ott hatte einfach keine Lust mehr auf "Let's Dance". Ihr Wunsch ging in Erfüllung und die Zuschauer riefen nicht für sie an. Doch davon sind nicht alle begeistert...

Während es bei „Let’s Dance“ um den Sieg geht und jeder Teilnehmer gerne gewinnen würde, sieht die Sache bei ganz anders aus. Sie verkündete, dass sie sich freuen würde, wenn niemand für sie anruft. So kam es dann auch und die Sängerin durfte die Show verlassen.

Ihr Jubel sorgte bei allen Beteiligten jedoch für gemischte Gefühle. Während Kerstins Tanzpartnerin Regina Luca in Tränen ausbrach, zeigte auch Juror sich wenig begeistert.

Nach dem Aus meldete die 37-Jährige sich über bei ihren Fans und konnte ihre Freude kaum zurückhalten. „Jaaa, ich liebe euch“, rief sie begeistert in ihrer Story. „Ich danke euch, dass ihr das heute für mich getan habt. Dass ihr alle nicht angerufen habt. Mir fällt so ein riesiger Stein vom Herzen!“

Die Reaktionen ihrer Fans könnten jedoch kaum unterschiedlicher ausfallen. Während manche sie in den Kommentaren unter ihrem letzten Foto für ihre ehrliche Art bewundern, finden andere ihr Verhalten einfach nur respektlos. „Endlich raus! Sorry, aber man weiß vorher, was auf einen bei ‚Let‘s Dance‘ zukommt. Ist ja wohl klar, dass es ums Tanzen geht und man weiß vorher, ob das einem Spaß macht oder nicht“, feuerte ein wütender Follower.

Doch davon lässt Kerstin sich sicherlich nicht runterziehen. Sie freut sich sichtlich darüber, von nun an nicht mehr am Tanztraining teilnehmen zu müssen...