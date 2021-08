Kerstin Ott: Fremdgeh-Drama! Das hat sie über ihre Ehe verschwiegen

Ab und zu würden sie und Karolina sich aber zwei Hotelzimmer nehmen, so Kerstin Ott. Manchmal brauche sie einfach ihre Ruhe und müsse allein im Bett liegen. „Aber wir lieben uns heiß und innig“, so der Schlagerstar. „Miezekatze, so nenn ich sie zärtlich, ist das Beste, was ich mir je erträumt habe. Wir sind sehr, sehr glücklich. Auch wenn wir manchmal italienisch Amore spielen und ein Teller durch unsere gemeinsame Wohnung fliegt.“

