Kerstin Ott: Große Sorge um ihre Zukunft!

Wir befinden uns gerade in einer schwierigen Zeit! Durch die Ausbreitung des Coronavirus wird unser Alltag extrem eingeschränkt. Große Veranstaltungen und Konzerte dürfen aktuell nicht stattfinden. ist deswegen in großer Sorge...

Kerstin Ott: "Es wird schwierig…"

Kerstin verbringt aktuell ihre Zeit zu Hause, anstatt auf der Bühne. "Natürlich fehlt es mir. Ich war sonst immer circa vier Tage die Woche unterwegs in verschiedenen Städten", gibt sie jetzt im Interview mit "kltasch-tratsch.de" zu. Alle Termine wurden bis zum 31. August abgesagt. Und auch ihre große Tour, die Ende des Jahres stattfinden soll, steht auf der Kippe. "Momentan hoffen wir noch, dass meine Tour Ende des Jahres starten kann. Ich persönlich denke aber, dass es schwierig wird..."

Kerstin Ott & Regina Luca: Ja, es ist wahr!

Trotzdem will Kerstin den Kopf nicht in den Sand stecken. "Ich bin grundsätzlich positiv denkend, jedoch glaube ich, dass wir Geduld haben müssen und abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt", so die Chartstürmerin. Lässt sich nur hoffen, dass es bald endlich wieder bergauf geht...

