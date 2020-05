Kerstin Ott: Ihr Glück liegt in Scherben!

Oh je! So kennen wir Kerstin Ott ja gar nicht! Die Sängerin wendet sich nun mit einer erschütternden Beichte an ihre Fans!

Obwohl für ihre fröhliche und lockere Art bekannt ist, plagen die Sängerin nun schlimme Sorgen...

Jürgen Drews: Krass, was jetzt ans Licht kommt!

Kerstin Ott hatte große Pläne

Eigentlich wollte Kerstin Ott dieses Jahr nochmal voll durchstarten! So wollte sie ihren Fans auf 20 Konzerten ordentlich einheizen. Doch die Corona-Krise machte auch ihr dabei einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Gegenüber "klatsch-tratsch.de" berichtete Kerstin: "Momentan hoffen wir noch, dass meine Tour Ende des Jahres starten kann. Ich persönlich denke aber, dass es schwierig wird." Nicht nur für Kerstin extrem bitter! Auch ihre Fans vermissen ihr Idol sehnlichst! Doch zum Glück kann sich Kerstin jetzt zumindest über eine Tatsache freuen...

Kerstin ist überglücklich

Wie Kerstin nun via " " berichtet, hat sie ihrer Musikfirma, Universal Music, kürzlich zum Titel des erfolgreichsten Musiklabels des ersten Quartals im Jahr 2020 verholfen! So verkündet sie: "Oh wow, darüber freu ich mich gerade." Und fügt an: "Ich hoffe, wir sehen uns bald endlich mal alle bei Auftritten wieder." Bleibt somit nur zu hoffen, dass Kerstin auch bald wieder auf die große Bühne zurück kehren kann, um ihre Fans wieder glücklich zu machen!

Huch, so kennen wir Florian ja gar nicht: