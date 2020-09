Kerstin Ott: Intime Details enthüllt!

"Ich muss sagen, Karolina ist ja wirklich ein sehr, sehr sportliches Wesen. Sie wandert gerne, klettert auch gerne auf solche Berge. Ich finde das ja eher sehr unspannend", berichtet Kerstin weiter und fügt abschließend hinzu: "Ich muss aber sagen, die Aussicht war sehr schön da oben, aber der Weg nach unten war auch wieder sehr anstrengend. Also man unterschätzt das immer so ein bisschen und denkt Berg hoch - aber auf dem Weg nach unten hatte ich schon einen wahnsinnigen Muskelkater." Ein Glück, dass die beiden so offen für das Leben des anderen sind. Vielleicht ist dies auch ihr Geheimrezept, warum sie mittlerweile seit drei Jahren so glücklich miteinander verheiratet sind...