Kerstin Ott: Jaa, im Glück! Sie verkündet die Jubel-News!

Auch wenn Kerstin mit ihrer Tour gerade noch in der Schwebe ist, berichtet sie nun ihren Fans, dass sie dennoch auf Hochtouren an ihrer Musik arbeitet. So erklärt sie in ihrem jüngsten Post: "Es kribbelt so langsam! Heute habe ich ein Fotoshooting und ich bin viel im Studio zum Texten. Ich bin voller Vorfreude und kann es gar nicht abwarten , bis wir alle wieder so richtig durchstarten können." Wow! Du solche Hammer-News von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben, ist kaum verwunderlich...