Kerstin Ott: Jetzt lässt sie die süße Bombe platzen!

Bei ist ordentlich was los! Wie die Sängerin nun berichtet, hat sie trotz Corona-Krise alle Hände voll zu tun. Doch damit nicht genug...

Kerstin Ott durchlebte schwere Zeiten

Obwohl Kerstin Ott eine echte Power-Frau ist, sah es in ihrem Leben nicht immer rosig aus. So berichtete Kerstin des Öfteren, dass sie eine bewegte Vergangenheit hinter sich hat. Um so schöner somit, dass sie mit Ehefrau Karolina eine Frau gefunden hat, die ihr treu zur Seite steht. Und auch aktuell scheinen die beiden, trotz Corona-Krise, so unzertrennlich zu sein wie eh und je...

Kerstin gibt intime Einblicke

"Meine Frau und ich verstehen uns super, das liegt natürlich auch daran, dass wir jeden Tag irgendwelche Projekte starten und dementsprechend abends ausgelastet sind. Vor ein paar Tagen haben wir zusammen unseren Schuppen lasiert und den Garten schön gemacht. Das macht zu zweit richtig Spaß, etwas zu schaffen", erklärt Kerstin nun im Interview mit "Bild". Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Kerstin diese positive Einstellung beibehält.

