Kerstin Ott: Jetzt lüftet sie ihr süßes Geheimnis!

Kerstin Ott schwärmt von Helene Fischer

Seit dem Kerstin mit ihrem Hit "Die immer lacht" 2016 die Charts stürmte, ist sie aus der deutschen Schlagerwelt nicht wegzudenken, Wie die Sängerin nun verrät, war vor allem die Zusammenarbeit mit eins ihrer persönlichen Highlights. So erklärt sie im Podcast "Schlagergeflüster": "Ich habe Helene gefeiert. Weil ich nicht gedacht hätte, dass sie an diesem Projekt Interesse haben könnte." Gemeint ist damit ihr gemeinsamer Auftritt 2018, wie sie in der Helene Fischer-Show Kerstins Hit zum Besten gaben. Kerstin ergänzt: "Man darf nicht vergessen, dass die Reichweite, die das Lied bekommen hat, dadurch noch eine ganz andere war und die Botschaft so noch viel mehr Leute gehört haben. Da freue ich mich heute noch drüber." So viel Aufmerksamkeit wie Helene möchte Kerstin dennoch nicht bekommen...

Kerstin ist glücklich

"Ich finde es natürlich unfassbar toll, dass alles so ist, wie es ist. Auch das Lied mit Helene zusammen zu singen, freut mich immer noch tierisch", erklärt Kerstin weiter. Abschließend fügt sie jedoch hinzu: "Es ist wichtig, glücklich zu sein, mit dem was man hat. Ich muss auch nicht so riesig groß werden wie eine Helene Fischer. Das Ziel habe ich nicht. Ich glaube, das wäre mir sogar ein bisschen zu viel. Ich finde es genau so schön, wie es jetzt ist."

