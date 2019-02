Kerstin Ott: Let's Dance Debüt mit einer Frau!

Am 15. März ist es wieder soweit und Let's Dance geht in die nächste Tanzrunde! In der 12. Staffel geben die wieder alles, um sie den ersten Platz zu ertanzen. Auch Kerstin Ott feiert in diesem Jahr ihr Let's Dance Debüt und sorgt gleichzeitig für ein absolutes Novum in der Show.

Kerstin Ott tanzt bei Let's Dance

Wie nun berichtet wird, wird mit Kerstin Ott und ihrer Tanzpartnerin in diesem Jahr das erste Mal ein gleichgeschlechtliches Paar über das Let's Dance Parkett schweben. Kerstin verrät: "Für mich wäre es merkwürdig, mit einem Mann zu tanzen. Es ist schön zu zeigen, dass es auch mehr gibt als diesen klassischen Tanz." Was für eine Sensation! Und wer ist noch mit von der Tanzpartie?

Diese Teilnehmer stehen schon fest

Neben Kerstin Ott wurden ebenfalls , Lukas Rieger, , Ella Endlich und Barbara Becker als Let's Dance-Kandidaten bekannt gegeben. Wer sich von den Teilnehmern wohl den ersten Platz ertanzen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon auf den großen Show-Auftakt!