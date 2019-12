Kerstin Ott: Mega-Enthüllung! ER lässt die Bombe platzen!

Reddit this

Was für wundervolle Neuigkeiten! Kollege Howard Carpendale lüftete jetzt ein gemeinsames Geheimnis...

und sind ein Herz und eine Seele. Bei einem Konzert in Merkers erzählte er am Wochenende die süße Geschichte ihres Kennenlernens. "Als ich bei einer dieser Schlagernächte hinter der Bühne stand, tippte mir jemand von hinten auf die Schulter und fragte: Darf ich dich einmal drücken?", sagte er laut der Website "Schlager.de". Als sie sich wenig später wieder bei einer Veranstaltung sahen, sei er zu ihr gegangen und habe sie gefragt: Darf ich dich einmal drücken?" Howard kam aus dem Schwärmen über seine Kollegin gar nicht mehr raus. "Sie ist ein ganz lieber Mensch", so der Sänger.

Kerstin Ott: Süßes Geheimnis gelüftet!

Kerstin Ott und Howard Carpendale machen gemeinsame Sache

Jetzt wollen Kerstin und Howard auch beruflich einen gemeinsamen Weg einschlagen. Vor kurzem habe sich Kerstin in seinen Song "Nachts, wenn alles schläft" verliebt - und ein tolles Cover aufgenommen. "Kerstin und ich machen eine Art Duett daraus", ließ er die Bombe platzen. Wenn das mal keine tolle Weihnachtsüberraschung für die Fans ist!

