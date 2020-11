Kerstin Ott nach Konzert-Absagen: Sagt sie dem Schlager Lebewohl?

Wie Kerstin nun via "Facebook" zeigt, nutzen sie und Ehefrau Karolina die freie Zeit, um ihr Eigenheim aufzufrischen. So postet Kerstin jetzt ein Foto von sich und ihrer Liebsten, zu dem sie kommentiert: "Wir machen heute einen auf Tapetentier." Eigentlich eine schöne Idee. Eine Frage wirft das Bild dennoch auf: Will Kerstin mit diesem Foto etwa sagen, dass sie in ihren alten Beruf zurückkehrt? Wohl kaum! Schließlich ist die Sängerin dafür bekannt, wie sehr sie es liebt, ihren Fans ordentlich einzuheizen. Ihre Anhänger können also unbesorgt sein...