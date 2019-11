Kerstin Ott: Bittere Neuigkeiten für die Chartstürmerin!

Reddit this

hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt. 2016 landete sie mit "Die immer lacht" einen Mega-Hit. Mehrere Monate hielt sich der Song in den Top 10 - und erreichte sogar Diamant-Status (eine Million verkaufte Exemplare). Vor einem Jahr veröffentlichte sie ihre erste Autobiographie "Die fast immer lacht". Kerstins neues Album "Ich muss dir was sagen", das am 1. November erschien, stieg direkt auf Platz 2 der deutschen Charts ein. Doch jetzt geht es bergab...

Kerstin Ott: Baby-Knaller!

Bittere Neuigkeiten für Chartstürmerin Kerstin Ott

Ganze sechs Plätze rutschte ihre Platte diese Woche ab. Grund dafür sind gleich mehrere Neuveröffentlichungen von Johannes Oerding, Marius Müller-Westernhagen und Max Herre. Für die erfolgsverwöhnte Sängerin sicherlich keine erfreulichen Nachrichten! Kleiner Trost: Kerstin konnte sich weiterhin in den Top 10 halten. Mit etwas Unterstützung von ihren Fans klettert ihr Album ja vielleicht doch noch wieder an die Spitze. Es wäre ihr zu wünschen!

Im Video erfahrt ihr die größten Erfolge von Kerstin Ott: