Kerstin Ott: Sensationelle News! Ihr Musikvideo bricht alle Rekorde

Der Song "Die immer lacht" entstand bereits 2005. Kerstin schrieb das Lied für eine erkrankte Freundin, die sich in einer Lebenskrise befand. Gegenüber "Promiflash" verriet sie: "Dadurch, dass ich so nah an ihr dran gewesen bin und gesehen habe, wie es ihr wirklich geht, ist dieses Lied entstanden." Das ihr Musikvideo mal den 120 Millionen Klick-Rekord bricht, hätte Kerstin damals vermutlich nicht gedacht.