Kerstin Ott: Spurlos verschwunden seit 4 Wochen

Müssen sich Fans Sorgen machen? Sängerin Kerstin Ott hält ihre Anhänger auf Social Media eigentlich immer wieder auf dem Laufenden, was in ihrem Leben so passiert. Doch seit dem Valentinstag fehlt von der 41-Jährigen jede Spur im Netz. Wo steckt die "Die immer lacht"-Interpretin?