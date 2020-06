Kerstin Ott: Süße Sensation! Ihr Glück ist perfekt

Reddit this

Triumph für Kerstin Ott: Der Schlager-Star ist nun endgültig an der Spitze angekommen.

Was sie anfasst, wird buchstäblich zu Gold! Sängerin (38) ist nun endgültig in die A-Liga der Schlagerstars aufgestiegen – und macht so manch altem Hasen der Branche ordentlich Konkurrenz. Da werden sogar (35) und (54) neidisch!

Denn gerade gab der „Bundesverband Musikindustrie“ die offizielle Edelmetall-Statistik für die ersten drei Monate des Jahres 2020 heraus. Und die sorgte für eine faustdicke Überraschung! Zu den erfolgreichsten Acts des größten Musik-Labels der Welt, „Universal Music“, gehörte in diesem Zeitraum Kerstin Ott („Die immer lacht“). Sie räumte gleich mehrfach ab, holte viermal bei den Alben und zweimal bei den Singles Gold und Platin!

Kerstin Ott hängt alle ab

Andrea Berg konnte zum Beispiel mit ihrem Label „Bergrecords“ „nur“ 1-fach Platin für ihr Album „Mosaik“ verbuchen. Und Helene Fischer wird sich angesichts dieses Siegeszugs vielleicht jetzt mal ernsthaft überlegen, aus ihrer Auszeit zurückzukehren. Sonst ist es nämlich Kerstin Ott, die zuletzt lacht...

Doch was ist eigentlich das Geheimnis ihres Erfolgs? Vielleicht, dass Kerstin erfrischend anders ist! Die gelernte Malerin ist bodenständig geblieben, tritt in normalen Klamotten auf. Der Glamour des Schlager-Business ist nicht ihre Welt. Und: Sie verbiegt sich nicht. Zum Beispiel lebt sie ihre Ehe mit einer Frau ganz offen. Kerstin ist authentisch, offen, sympathisch. Und dafür wird sie von ihren Fans heiß geliebt!