Kerstin Ott: Trauriges Familien-Drama! Jetzt bricht es aus ihr heraus!

Wie Kerstin jetzt bei "Hier spricht Berlin" beichtet, guckt sie mit gemischten Gefühlen auf ihre Kindheit zurück. So erklärt sie: "Als ich aus Berlin gekommen bin aus dem Kinderheim, bin ich in die Pflegefamilie nach Norddeutschland gekommen und hatte erst mal eine Pflegefamilie, die sehr kühl gewesen ist, wo das eher so ein bisschen wie die Bundeswehr war. Ja, das war dann so, dass wir die T-Shirts auf DIN-A4-Größe falten mussten und ja kein Spielzeug auf dem Fußboden, eine Glocke abends, wenn es Abendbrotessen gab." Kerstin ergänzt wehmütig: "Also das war wirklich eine Katastrophe." Wie bitter! Doch zum Glück konnte die Power-Frau diese schlimme Zeit schnell hinter sich lassen und hat sich mittlerweile sogar eine eigenen Familie aufgebaut mit der sie einfach nur glücklich ist...