Kerstin Ott: Überraschende Neuigkeiten!

Danach wurde es vorerst still um das Musiktalent. Doch jetzt die Wende! Wie Kerstin nun verrät, können sich ihre Fans über eine wundervolle Neuigkeit freuen!

Kerstin Ott: Wundervolle Neuigkeiten nach ihrer Hochzeit!

Kerstin Ott: Erfolge mit "Die immer lacht"

Das mit ihrer Single "Die immer lacht" so erfolgreich werden würde, hätte die Sängerin wohl kaum erwartet. Sie erzielte mit ihrem Hit nicht nur absolute Mega-Erfolge, sondern war auch für den ein oder anderen Ohrwurm verantwortlich. Doch dann die Wende! Wie Kerstin damals berichtete, wolle sie sich nicht nur auf das Musik-Business konzentrieren. Bis jetzt! In einer überraschenden Beichte verrät die Musikerin nämlich nun, dass sich ihre Fans auf neue Arbeiten von Kerstin freuen können!

Kerstin Ott: Wundervolle Überraschung

Wie Kerstin nun verriet, können sich ihre Anhänger auf ein neues Album der Musikerin freuen. So beichtet Kerstin gegenüber " "-Brisant: "Ich bin froh, dass jetzt auch eine neue CD und ein neues Album da ist, damit die Live-Auftritte natürlich auch wieder ein bisschen Abwechslung haben. Das Lied ´Die immer lacht´ singe ich aber immer noch gerne. Ich habe dem Titel auch echt viel zu verdanken, muss ich sagen. Und manchmal gibt es auch so eine richtig schöne Stimmung, wenn ich mit meiner Gitarre auf der Bühne bin. Die Leute, wenn sie dich angucken und alle so erfreut sind oder vielleicht auch ein kleines Tränchen in den Augen haben, dann ist das einfach schön." Ehrliche Worte, die Kerstins Freude zum Ausdruck bringen. Wann ihre Fans das neue Werk erwerben können, wollte Kerstin allerdings noch nicht verraten. Wir freuen uns aber schon jetzt!