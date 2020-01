Kerstin Ott: Unfall-Schock an Silvester!

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch trat bei der großen Silvester-Party am Brandenburger Tor auf. Doch auf dem Heimweg nach Schleswig-Holstein kam es zu einem schlimmen Unfall...

Kerstin Ott: Mega-Enthüllung! ER lässt die Bombe platzen!

Kerstin Ott meldet sich nach dem Unfall zu Wort

Wegen schlechter Witterungsverhältnisse krachten auf der A23 fünf Autos ineinander. Kerstin, Frau Karolina und ihre Tochter Laura bekamen den Crash hautnah mit. Glücklicherweise passierte den dreien nichts. Kerstin eilte sofort zu den Opfern, führte sie zur Leitplanke und erkundigte sich nach ihrem Zustand. "Es geht uns gut! Wir waren zwischen dem 31.12-1.1. nicht direkt im Unfall beteiligt, aber Ersthelfer. Das mussten wir nun erstmal zwei Tage verdauen, es waren natürlich sehr schockierende Momente", berichtet die Chartstürmerin auf . "Wir sind dankbar und sehr froh, dass alle überlebt haben und wir so gut es geht helfen konnten."

Doch eines machte Kerstin in dieser Nacht so richtig sauer. "Schlimm ist, dass es Menschen gibt, die in so einer schrecklichen Situation an Fotos oder Autogramme denken können, anstatt zu helfen. Das sind Dinge, die ich weder verstehen, noch jetzt schon wegpacken kann."

Im Video erfahrt ihr die größten Erfolge von Kerstin Ott: