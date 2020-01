Kerstin Ott: Wundervolle Neuigkeiten! Jetzt ist es offiziell

Für läuft es momentan richtig rund. Mit ihren Songs landet sie regelmäßig auf den vorderen Plätzen in den Charts. Am vergangenen Sonntag durfte sie sogar mit Legende auf der Bühne stehen. Nachdem sie gemeinsam den Song "Wegen Dir" gesungen hatten, wurde Kerstin überrascht...

Die Jubel-News wurden offiziell verkündet

Für ihre Single "Regenbogenfarben" erhielt sie eine goldene Schallplatte. Das dazugehörige Album wurde sogar mit Platin ausgezeichnet. Doch damit nicht genug. Ihr aktuelles Album "Ich muss dir was sagen" bekam nur zwei Monate nach der Veröffentlichung Gold. Was für ein sensationeller Erfolg!

Kerstin Ott: Unfall-Schock an Silvester!

Kerstin Ott ist überglücklich

Kerstin konnte ihr Glück kaum fassen. "Was soll ich sagen? DANKE an Euch! An meine lieben Fans! An mein Universalteam! An Sony! An SemmelConcerts! An meine SuperNanny! An meine ewigen Begleiter, Birte und meine Frau Karolina! Meine tolle Band und Crew! An meine Herzmenschen. Ich liebe euch ", freute sie sich auf . Es werden sicherlich nicht die letzten Auszeichnungen für Kerstin gewesen sein!

