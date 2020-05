Musik-Legende Dave Greenfield stirbt an Corona!

Dave Greenfield ist tot. Der Keyboarder der Band "The Stranglers" ist am Sonntagabend gestorben. Die Band bestätigte die traurige Nachricht auf ihrer Homepage. "Wir sind abgrundtief traurig, das vorzeitige Ableben der Keyboard-Legende Dave Greenfield am Abend des 03. Mai 2020 bekannt geben zu müssen", heißt es in dem offiziellen Statement. Dave wurde wegen Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Vor rund einer Woche wurde bei ihm dann Corona diagnostiziert. Der Musiker hinterlässt seine Ehefrau Pam.

So erfolgreich war Dave Greenfield

Dave blickte auf eine beeindruckende Karriere zurück. 1975 trat er bei den "Stranglers" ein - und verhalf ihnen zu ihrem größten Hit "Golden Brown". Gemeinsam mit Schlagzeuger Jet Black entwickelte er die Musik, während Sänger und Gitarrist Hugh Cornwell den Text beisteuerte. Der Song wurde von dem britischen Musikmagazin "NME" sogar auf Platz 488 der 500 besten Songs aller Zeiten gewählt.

Sänger Hugh Cornwell meldete sich bereits zu Daves Tod zu Wort. "Sein musikalisches Können und seine sanfte Natur haben der Band einen interessanten Dreh verliehen", schrieb er auf Twitter. "Man sollte sich an ihn als den Mann erinnern, der der Welt die Musik von 'Golden Brown' geschenkt hat."

