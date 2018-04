Khloe Kardashian: Der Name ihres Baby sorgt für Wirbel!

Das Baby ist endlich da! Khloe Kardashian und ihr Freund Tristan Thompson sind Eltern geworden. Ihre kleine Tochter ist gesund auf die Welt gekommen. Doch nicht nur ihr Papa sorgte mit seinem Fremdgeh-Skandal für Schlagzeilen, auch das kleine Mädchen sorgt schon für Furore. Und zwar mit ihrem Namen...

Khloé Kardashian: Das Baby ist da!

Khloe Krardashian: So heißt ihr Baby!

Die Tochter von Khloe Kardashian trägt nämlich den Namen True Thompson. Das Wort "true" bedeutet im Deutschen so viel wie ehrlich, wahr. Ironischer geht es kaum, wenn man bedenkt, dass Tristan Thompson Khloe in der Schwangerschaft mit mehreren Frauen hintergangen haben soll.

Apr 16, 2018

Khloe Kardashian: True Thompson sorgt für Lacher im Netz

Die Fans von Khloe Kardashian flippen jedenfalls aus und machen sich lustig über die Namenswahl. Andere wiederum sind empört. "Es gab noch nie mehr Ironie in dem Namen von Khloe Kardashians Baby", "Ich finde Rache gut, aber den Namen deines Kindes dafür zu nutzen, um deinen untreuen Partner zu trollen geht zu weit!" oder "Khloe hat so lange von Tristan gehört: ' It's not true", dass es hängen geblieben ist", schreiben die Twitter-User.