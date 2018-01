Khloé Kardashian gibt erstes Baby-Interview

So lange haben Khloé Kardashians Fans auf diese Nachricht gewartet: Die 33-jährige ist endlich schwanger! Sie hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, wie sehr sie sich ein Kind wünscht. Jetzt darf sich die ganze Welt mit ihr freuen, dass der Wunsch tatsächlich in Erfüllung geht. Vor wenigen Wochen bestätigte sie die Schwangerschaft, jetzt gibt sie in der beliebten US-Talkshow von Ellen DeGeneres ihr allererstes Interview dazu.

„Ich bin so glücklich und es fühlt sich so surreal an“, schwärmt Khloé von ihrer Schwangerschaft. Inzwischen befindet sich der TV-Star schon im 6. Monat. Es fiel Khloé alles andere als leicht ihr Geheimnis so lange zu hüten. "Der Anfang, das erste Trimester, ist am schlimmsten und niemand weiß, dass du schwanger bist. Sobald die Leute wissen, dass du schwanger bist, hast du für alles eine Entschuldigung", so die 33-jährige. Sie fühle sich oft müde und sei schnell außer Atem. Ansonsten genieße sie ihre Schwangerschaft aber in vollen Zügen.

Tristan Thompson, der Vater ihres zukünftigen Babys, sei auch schon Feuer und Flamme. „Er unterstützt mich so gut während der Schwangerschaft. Durch ihn freue ich mich sogar noch mehr“, erzählt Khloé. Auch das Thema Hochzeit steht schon im Raum. „Wir haben schon darüber gesprochen“, verrät sie. „Wenn es an der Zeit ist, wird es passieren.“ Klingt ganz danach als habe die Blondine endlich ihre ganz große Liebe gefunden!