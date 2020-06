Khloe Kardashian: "Meine Mumu hat abgenommen"

hat viel Gewicht verloren und ist richtig stolz auf ihren neuen Body. Deshalb freut sie sich darüber, dass sie nicht nur am Bauch und an den Beinen abgenommen hat, sondern auch an ihrer intimsten Körperstelle.

"Seitdem ich so viel abgenommen hat, schwöre ich, dass meine Mumu auch abgenommen hat. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber ich danke Gott dafür“, plaudert sie im Gespräch mit dem Nylon – Magazin aus.

Ihrer „Mumu“ hat sie sogar einen Namen gegeben, weil diese immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit steht.

"Ich habe ein Camel-Toe-Problem - Kamille. Kamille mit K". Da Khloe ihren neuen Körper immer wieder gerne in enge Hosen zwängt, haben ihre Fans Kamille bereits kennengelernt. Das soll ihrer Schwester Kourtney so peinlich sein, dass sie Khloe kurzerhand ein interessantes Geschenk machte.

"Sie hat mir diese Dinger gekauft, die wie Maxi-Binden sind. Ich weiß nicht, wie sie wirklich heißen, aber sie sind da, um die Schamlippen zu verstecken."

Na, dann ist ja alles okay...