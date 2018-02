Kicker-Baby! Wayne Rooney ist wieder Papa geworden

Das Baby ist da! Wayne Rooney und seine Frau Coleen sind zu vierten Mal Eltern geworden. Sie freuen sich wieder über einen Sohn. Doch das die beiden das Glück gemeinsam genießen, wäre fast undenklich gewesen...

Wayne Rooney: Er hat seine schwangere Frau betrogen!

Wayne Rooney: So heißt sein Sohn

"So glücklich, unseren kleinen Jungen willkommen zu heißen!" Mit dieser Botschaft verkündet Coleen Rooney stolz die süße Baby-News. Und auch der Name des Kleinen ist schon bekannt. Sohnemann Nr. 4 heißt Cass Mac Rooney! Doch so groß die Freude über das Baby ist, so schwer war die Schwangerschaft! Denn Wayne Rooney hat sich dmals nicht gerade vorbildlich verhalten...

Wayne Ronney wurde mit einer anderen Frau erwischt!

Wayne Rooney wurde nämlich damals nicht nur wegen Trunkenheit am Steuer von der Polizei angehalten - er hat in derselben Nacht seine schwangere Frau betrogen. Doch Coleen hat dem Bad Boy verziehen. Hoffentlich hat er aus seinen Fehlern gelernt...