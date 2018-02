Kim Cattrall: Ihr Bruder wurde tot aufgefunden!

Kim Cattrall ist vor allem durch „Sex and the City“ bekannt. Die Schauspielerin muss nun einen schweren Schicksalsschlag verkraften, denn ihr Bruder ist überraschend gestorben.

Die Polizei bestätigte mittlerweile den Tod des 55-Jährigen. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt. Seit dem 30. Januar galt der Bruder von Kim Cattrall als vermisst, wo er aus seinem Haus in Kanada plötzlich verschwunden war. Sein Handy, sowie Schlüssel und seine Brieftasche haben auf dem Tisch gelegen. „Seine Schlüssel, sein Handy und Portemonnaie lagen auf dem Tisch, die Haustür war nicht verschlossen“, schrieb Kim Cattrall damals. „Das sieht Chris gar nicht ähnlich. Er hätte sein Haus niemals unverschlossen verlassen, ohne diese Dinge oder seine sieben geliebten Hunde.

„Mit großer Trauer müssen meine Familie und ich bekanntgeben, dass mein Bruder unerwartet gestorben ist“, schrieb Kim Cattrall bei Instagram. „Derzeit bitten wir darum, unsere Privatsphäre zu respektieren, aber wir möchten euch allen für eure Zuneigung und Unterstützung in den sozialen Medien in dieser herausfordernden Zeit danken“, so die Schauspielerin.