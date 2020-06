Kim Gloss bei Promi-Shopping-Queen: Zickenalarm deluxe

Doch sie begeht einen Fehler. Kim Gloss nimmt Freund und Kindsvater Rocco Stark mit zum Shoppen. Der erste Schritt in die falsche Richtung!

"Warum musst du mich jetzt unnötig aufregen? Es ist eh schon stressig, für das Geld in so knapper Zeit einzukaufen - dann noch das Diskutieren, das muss nicht sein!", wettert Kim Gloss während des Shopping-Marathons.

Rocco bleibt wie immer entspannt, wenn seine schwangere Freundin mal wieder austickt: "Schatz, entspann dich, deine Hormone..."

Das persönliche Motto vom "Dschungelcamp-Pärchen" ist: "Wir gehen zur Hochzeit des besten Freundes und die Exfreundin ist die Trauzeugin."

Dafür möchte Kim unbedingt ein knallenges Kleid, damit ihr Babybäuchlein auch wirklich gut zur Geltung kommt, dazu zeigt sie einiges an Bein. Ein voller Erfolg. Konkurrentin Gitta Saxx kommentiert ihr Outfit durchweg positiv: "Du stellst mit diesem Outfit wirklich jede Exfreundin von Rocco an die Wand!"

Ebenfalls mit dabei: Liliana Matthäus und Sportlerin Uschi Disl.

Wer wird die nächste "Promi Shopping Queen"? VOX zeigt es am 3. Februar um 20:15 Uhr!

Mehr Star-News gefällig? So seid Ihr immer up to date:

Abonniert unseren Newsletter!

Oder stöbert auf unserer News-Seite!