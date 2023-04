Kim Gloss: Erneute Beauty-OP - jetzt spricht sie Klartext!

Auf Instagram gab Kim Gloss nach dem Schönheitseingriff nun ein ehrliches Update: "Die erste Nacht nach der OP war völlig in Ordnung – ich bin selbst baff gewesen heute Morgen, dass es so gut lief. Ich habe echt gut geschlafen" berichtet sie in ihrer Story. Für die einstige Dschungelcamp-Kandidatin war dies nämlich bereits die zweite Brust-OP - diese wäre jedoch deutlich angenehmer gewesen, führt sie weiter aus: