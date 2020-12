Kim Gloss: Haar-Hammer! Sie überrascht mit einem neuen Look

Erst teilte die Wahlberlinerin ein kurzes Video in ihrer Story, in dem sie plötzlich schwarze Haare hatte. "Ich bekomme gerade so viele Nachrichten, auch von meinen Mädels, ob das wirklich echt ist", erzählte sie kurze Zeit später. "Einfach zehn Jahre später, back to the Roots, back to Black, DSDS-Zeiten sind wieder am Start. So witzig, vor allem, weil ich gesagt habe, dass ich mir meine Haare nie wieder schwarz färbe."

Und wie kam sie auf die Idee? "Es war so, dass ich bei Instagram auf einem Bild markiert wurde. Jemand hat mir darauf schwarze Haare verpasst in der Bearbeitung", erzählt Kim. Davon war sogar ihr Mann so begeistert, dass er ihr vorschlug, sich die Haare zu färben. Wie cool!

